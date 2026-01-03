Haberler

AK Parti'li Çankırı'dan, İzmir'deki katlı otoparkın kapatılmasına tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Büyükşehir Belediyesinin Çankaya Katlı Otoparkı'nın yıkım kararı ile ilgili eleştirilerde bulundu. Otoparkın kapatılmasının şehir yönetimi açısından beceriksizlik olduğunu vurgulayan Çankırı, çözüm üretilmemesini eleştirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Büyükşehir Belediyesinin yıkım kararı aldığı Çankaya Katlı Otoparkı'nın kapatılmasına tepki gösterdi.

Çankırı, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın otoparkla ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin güçlendirmeyle ilgili yetki alıp beklettiğini, daha sonra otoparkın güçlendirme maliyeti nedeniyle sorumluluktan kaçtığını aktaran Çankırı, şunları kaydetti:

"Yeni yıl öncesi otoparkı kapatıp tepki gelince pankartı sökmek, ardından 'ben yokum' demek şehir yönetmek değildir. Bu kriz, üretip arka planda duran zayıf bir yönetim anlayışıdır. 5216 sayılı Büyükşehir Yasası açıktır, otopark yapmak ve işletmek belediyenin asli görevidir. Günde yaklaşık 5 bin aracın kullandığı bir otoparkı yıkıp yerine tek bir alternatif sunmamak, planlama değil, beceriksizliktir. Bize sürekli 'şov yapmayın' diyorsunuz. Oysa ortada proje yok, çalışma yok, çözüm yok. Şov yapan biz değil, iş üretmeden algı yöneten sizsiniz. Oysa göreviniz bellidir. Bu kenti yönetmek, çözüm üretmek ve vatandaşa hizmet etmektir."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Politika
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP'li Feti Yıldız paylaştı! Başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri

MHP'den başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri
İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır

İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
MHP'li Feti Yıldız paylaştı! Başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri

MHP'den başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti