AK Parti'li Çankırı'dan, İzmir'deki katlı otoparkın kapatılmasına tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Büyükşehir Belediyesinin yıkım kararı aldığı Çankaya Katlı Otoparkı'nın kapatılmasına tepki gösterdi.

Çankırı, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın otoparkla ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin güçlendirmeyle ilgili yetki alıp beklettiğini, daha sonra otoparkın güçlendirme maliyeti nedeniyle sorumluluktan kaçtığını aktaran Çankırı, şunları kaydetti:

"Yeni yıl öncesi otoparkı kapatıp tepki gelince pankartı sökmek, ardından 'ben yokum' demek şehir yönetmek değildir. Bu kriz, üretip arka planda duran zayıf bir yönetim anlayışıdır. 5216 sayılı Büyükşehir Yasası açıktır, otopark yapmak ve işletmek belediyenin asli görevidir. Günde yaklaşık 5 bin aracın kullandığı bir otoparkı yıkıp yerine tek bir alternatif sunmamak, planlama değil, beceriksizliktir. Bize sürekli 'şov yapmayın' diyorsunuz. Oysa ortada proje yok, çalışma yok, çözüm yok. Şov yapan biz değil, iş üretmeden algı yöneten sizsiniz. Oysa göreviniz bellidir. Bu kenti yönetmek, çözüm üretmek ve vatandaşa hizmet etmektir."