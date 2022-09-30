Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Çevre Ajansı kimsenin himayesinde değildir

"Çevre Kanunu'nda yapılacak değişiklikle koylara kurulacak mapa ve şamandıra ihalelerinde yetkinin Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Çevre Ajansı'na verileceği" iddiasına bakanlıktan cevap geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "Türkiye Çevre Ajansı, Emine Erdoğan Hanımefendi de dahil olmak üzere hiç kimsenin himayesinde değildir ve hiçbir özel şahısla ilgisi yoktur." açıklaması yapıldı.