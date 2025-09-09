Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum Trabzon'da konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Mazeret siyasetiyle laf üretmeyen, tüm sorunların üzerine cesaretle giden, sorunun değil her zaman çözümün adresi olan bir hareketiz." dedi.

Kurum, AK Parti İl Başkanlığınca kentteki bir otelde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması Programı'nda, Trabzon'da altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden sosyal konutlara kadar yüzlerce proje ve yatırımı tamamladıklarını söyledi.

Uzunkum Yaşam Alanı, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi ve bugün açılışını yaptıkları Çarşıbaşı Millet Bahçesi projelerine ilişkin bilgi veren Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm Türkiye'de çok önemli işler yaptıklarını anlattı.

Kurum, bu önemli projelerden birinin de sosyal konut projeleri olduğuna işaret ederek, bugüne kadar 1 milyon 700 bin sosyal konutu bitirerek teslim ettiklerini vurguladı.

Hem dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesine imkan sağladıklarını hem de şehirleri planlı kentleşmeyle büyüme imkanına eriştirdiklerini ifade eden Kurum, depreme karşı da bu konutlarla birlikte şehirleri güçlendirdiklerinin altını çizdi.

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete ilanının ardından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacaklarını belirterek, "Vatandaşımız aidat öder gibi evini alabilecek. İstiyoruz ki bu ülkede evi olmayan tek bir vatandaşımız kalmasın. Bu anlayışla çalışıyoruz. İnşallah yine bu anlayışla çalışmalarımızı teslim edeceğiz." diye konuştu.

"Hizmet üstüne hizmet, eser üstüne eser yaptık"

Bakan Kurum, geçen hafta Malatya'yı ziyaret ettiklerini anlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 300 bininci yuvamızın anahtarlarını vatandaşımıza teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Davalarının manasını en güzel şekilde, "Geldik, gördük, başladık, tamamladık ve alnımızın akıyla teslim ettik." cümlesinin anlattığını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Şükürler olsun, oturdukları yerden siyaset üreterek milleti kandıracaklarını zanneden, sahada tek bir çivi çakmadığı halde, emin olun tek bir çivi çakmadılar, her şeye bir kulp takanlardan asla ve asla olmadık. Çok bekledik ama şunu bir türlü anlayamadılar. İnsanlar bir acının içinden geçerken sizin nasihatinizi değil, orada refakatinizi isterler. Sizin sözünüzü değil, emeğinizi, alın terinizi isterler. Biz milletimizi çok iyi anladık, söz verdik ve eserlerimizi ürettik. Hamdolsun söz üstüne söz, laf üstüne laf hiçbir zaman dizmedik. Zorluklar yaşanmadı mı? Elbette yaşadık ama ne zaman yol zorlaşsa, kalbimize, vicdanımıza danıştık ve emin olun buradaki arkadaşlarımızla gece gündüz demeden durmadan çalıştık."

Kurum, hizmet üstüne hizmet, eser üstüne eser yaptıklarına dikkati çekerek, "Şükürler olsun ki milletimize mahcup olmadık. Şimdi dua ediyorlar ya bizim en büyük kazancımız o. Alnımızın akıyla o söz verdiğimiz yuvaları teslim ettik. Şimdi buradan yine söz veriyoruz, inşallah yıl sonunda deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimizi bırakmayacağız." diye konuştu.

AK Parti'nin sadece yeni yuvaların, muhteşem eserlerin, milli kalkınmanın değil, aynı zamanda demokrasinin ve küresel adaletin de temsilcisi olduğunu anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Neredeyse çeyrek asırdır dile kolay 'çözülmez' denilen nice sorunları çözen bir partiyiz. Mazeret siyasetiyle laf üretmeyen, tüm sorunların üzerine cesaretle giden, sorunun değil her zaman çözümün adresi olan bir hareketiz. Sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, küresel arenada da hakkın ve hakikatin sesini en güçlü şekilde yükselten bir davanın neferleriyiz."

"Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz"

Bakan Kurum, Gazze'de yaşananlara ilişkin de şu görüşlerini paylaştı:

"Tarih, insanlığın en büyük utancına tanıklık ediyor. Gazze'deki soykırım halen tüm dünyanın gözü önünde sürüyor. Bu zulme en büyük isyan işte bu onurlu teşkilattan, Cumhur İttifakı'ndan yükseliyor. Hamdolsun davamız dün olduğu gibi bugün de devletin mazluma uzanan eli, haksızlık karşısında duran kalesi, zulme karşı yükselen gür sesi olmaya devam ediyor."

Bugün dünyada sadece insani krizlerin yaşanmadığına işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orta Doğu ateş çemberiyken, bölgesel ve küresel çatışmalar hız kesmeden görüyoruz büyümeye devam ediyor. Enerji yollarından ticaret koridorlarına kadar hemen hemen her alanda mücadele yaşanıyor ve ne oluyor? Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Hiç şüphesiz böylesine kaotik bir ortamda büyük ve güçlü Türkiye'nin teminatı işte hepimizin birliği ve beraberliğidir."

Kurum, Türkiye düşmanlarının, dışarıdaki bunca kaosa rağmen Türk milletinin birlik ve beraberliğinden rahatsız ve tedirgin olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Olmaya devam etsinler. Hamdolsun milletimiz bu konuda da AK Parti'mize, Cumhur İttifakı'mıza ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar güveniyor. Büyük ve güçlü Türkiye yoluna takoz koymak isteyenlerin emellerini milletimiz teker teker boşa çıkarıyor. Şundan hiç şüpheniz olmasın, Türkiye düşmanlarını bir kez daha hep birlikte hüsrana uğratacağız, bir kez daha o heveslerini kursaklarında bırakacağız ve bu topraklarda kaos mühendisliğine soyunanların kirli planlarını bundan önce olduğu gibi yine tarihin çöplüğüne buradaki değerli dostlarımla birlikte atacağız."

Güzel bir gelecek için bir ve beraber olacaklarını belirten Kurum, "Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkes'i ile hep birlikte Türkiye olacağız ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kardeşçe, bugüne kadar olduğu gibi omuz omuza vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşallah hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.??

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun da konuştuğu toplantı, basına kapalı devam etti.?????