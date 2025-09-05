Malatya'da 300 Bininci Deprem Konutu Teslimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın Malatya'da düzenlenecek törenle 300 bininci deprem konutunun tesliminin gerçekleştirileceğini belirterek, "Afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin yuvanın yüzde 70'ini bitirip yarın itibarıyla teslim etmiş olacağız." dedi.

Bakan Kurum, depremden sonra yeniden yapılan Bakırcılar Çarşısı'ndaki basın açıklamasında, Malatya'ya her geldiklerinde şehrin daha da güzelleşmesine şahitlik ettiklerini belirtti.

Kentin ticaretinin kalbinin attığı çarşıyı çok hızlı bir şekilde tamamladıklarını ve etap etap teslime başladıklarını anlatan Bakan Kurum, Malatya'ya yakışır bir meydan projesinin talimatını 2 ay önce verdiğini, onun da tamamlandığını, bölgenin çehresinin baştan aşağıya değiştiğini dile getirdi.

Yarın Malatya'nın tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle depremden etkilenen 11 ilde bitirilen 300 bininci konutun anahtarlarının teslim edileceğini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"İnanın bu mutluluğu yaşamak için tabir yerindeyse depremin ilk dakikalarından itibaren nefes dahi almadan hep birlikte çalışıyoruz. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için devletimizle milletimizle el ele vererek hep birlikte daha iyisini, daha güzelini yapmanın gayreti içerisinde koşturuyoruz. Teslim edeceğimiz 300 bin konutla birlikte afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin yuvanın yüzde 70'ini bitirip yarın itibarıyla teslim etmiş olacağız. Depremde evi hasar gören, yıkılan her 3 depremzede kardeşimizden 2'sinin evini 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlamış teslim etmiş olacağız ve tabii inşallah söz verdiğimiz gibi de yıl sonu tüm hak sahibi vatandaşlarımıza evlerini, konutlarını, iş yerlerini teslim ediyor olacağız. Ülkemizle, devletimizle, milletimizle gurur duyuyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki şu an dünya üzerinde 2 yılda bu kadar kısa süre içinde 300 bin konutun zemin etütlerini yapacak, projelerini çizecek, eş zamanlı 3 bin 481 şantiyede çalışacak, 200 bin mimarıyla, mühendisiyle, işçisiyle bu kadar kısa bir zamanda bu inşaatları bitirecek bir devlet yoktur."

"Saatte 23, günde 550 konut bitiriliyor"

Depremin ilk dakikalarından itibaren tüm afetzedelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, devlete sonuna kadar güvendiğini, inandığını, o gün başlatılan asrın inşasının bugün büyük kısmının tamamlandığını vurgulayan Bakan Kurum, "Alnımızın akıyla, alın terimizle bu mücadeleyi yaptık. Dünyada bu mücadeleyi yapacak Türkiye'den başka bir ülke de yoktur. Şu an saatte 23, günde 550 konut bitirilmektedir, teslim edilmektedir. Bu gayret, bu başarı tabii ki her babayiğidin harcı değildir. Bu başarı milletimizin başarısıdır, devletimizin başarısıdır. Biz herkesin bu başarıya ortak olmasını ve herkesin milletimizin bu mutluluğuna yine ortak olmasını bu mutluluğu paylaşmasını istiyoruz." diye konuştu.

11 ilde sadece konut değil birçok sosyal donatıyı da hayata geçirdiklerini, her anlamda çevre, şehircilik devrimi yaptıklarını ifade eden Bakan Kurum, deprem bölgesine 11 bin kilometrelik altyapının kazandırıldığını, Milli Eğitim Bakanlığının 56 okul inşaatını tamamladığını, 86 okulun inşaatının sürdüğünü, yarın da 12 okulun açılışının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yağmur suyu, atık su, içme suyu hatlarının yenilendiğini, şehirlerin geleceğinin inşa edildiğini ifade eden Kurum, tüm depremzedeleri yarınki programa davet etti.?