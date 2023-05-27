Çevre Bakanı Kurum: Milletimiz gereken cevabı verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şile Yazımanayır köyünde yaptığı konuşmada, milletin 14 Mayıs seçimlerinde gereken cevabı verdiğini söyledi ve Cumhur İttifakı'na destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İşleri dışında başka işlerle meşgul olanlara, ili dışında, il il gezenlere, ikbal kaygısı çekenlere milletimiz 14 Mayıs'ta gereken cevabı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti, o köhneleşmiş zihniyet, riya dolu maskesini indirdi." dedi.

Şile Yazımanayır köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinde bu köyde yaşayan vatandaşların Cumhur İttifakı'na yüzde 88 oy desteğinde bulunduğunu söyledi.

Bakan Kurum, vatandaşlara teşekkür ederek, "Tabii birileri yine sizin siyasi tercihleriniz üzerinden sizleri 'Buraya hizmet getirmeyiz, buranın eksiklerini, işlerini bundan sonra yapmayız.' gibi tehditler savuşturmuşlar. Bunları da duyduk. Kıymetli kardeşlerim, bunların zihniyeti böyle, bunlar kendilerine destek olmayınca milleti ayrıştırırlar. Milleti ötekileştirmeye çalışırlar. Ama işte buradan, Şile'den, Yazımanayır Mahallemizden onlara sesleniyoruz. Siz yapsanız da yapmasanız da biz Şile'mizi sizin gibi ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin eline terk etmeyiz. Sizin yapmadığınız bütün işleri vatandaşımızla el ele veririz, yaparız." diye konuştu.

Millete verdikleri sözleri hep tuttuklarını belirten Kurum, bölge halkının talebi olan düğün salonu ve TOKİ evlerinin yapımı için Şile Belediyesine 5 milyon lira kaynak verileceğini bildirdi.

Kurum, 14 Mayıs'ta milletin meydanlarda boş vaat verenlere, sözünü tutmayanlara sandıkta en güzel cevabı verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İnşallah 28 Mayıs'a da daha güçlü bir destekle yine Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'mıza destek verecektir. Değerli kardeşlerim, işte o gün hatırlayın. 'Öndeyiz, kazanıyoruz' dediler. Yine milletin siyasi tercihiyle alay ettiler. İşleri dışında başka işlerle meşgul olanlara, ili dışında, il il gezenlere, ikbal kaygısı çekenlere milletimiz 14 Mayıs'ta gereken cevabı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti, o köhneleşmiş zihniyet, riya dolu maskesini indirdi. Depremzede kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verdiler ama onların siyasi tercihlerinden dolayı kırılmış kalplerine bakmaksızın alay etmeye kalktılar."

Kurum, 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kimseyi ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden hizmetlerini yürüttüklerini, millet ile el ele vererek hep birlikte Türkiye için en iyi olanın gayretiyle bu mücadeleyi verdiklerini söyledi.

"Bir tarafta Ayasofya'nın zincirlerini kırıp yeniden ibadete açanlar var"

28 Mayıs'ta bir tarafta İHA, SİHA ve TCG Anadolu gemisiyle Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve ay yıldızlı bayrak için mücadele edenler olduğuna dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Diğer tarafta da 'SİHA'ların üretimini gözden geçireceğiz. TCG Anadolu gemisine ne ihtiyaç var?' diyenler var. Bir tarafta Ayasofya'nın zincirlerini kırıp yeniden ibadete açanlar var. Diğer tarafta da seçimden sonra Ayasofya'yı müze yapmak isteyenler var. Bir tarafta ülkesi için şehitler veren, gaziler veren, ay yıldızlı bayrağı için hem yurt içinde hem de yurt dışında mücadeleler veren Cumhur İttifakı'mız, Cumhurbaşkanımız var. Diğer tarafta da sırtını teröre, teröristlere, Kandil'e dayayanlar var."

Bakan Kurum, daha sonra mahallede bulunan bir fırında ekmek yaptı.

Fırında pişen börekleri vatandaşlara ikram eden Kurum, Yeniköy Mahallesi'ndeki kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti.