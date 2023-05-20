Çevre Bakanı Kurum: Afetzedelere 650 bin konut yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, depremzedelere yapılacak 650 bin konutun inşaatının devam ettiğini belirtti.

TUZLA AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremin üzerinden 3 ay geçti. 173 bin konutumuzun inşası, sanayi sitesi, köy evi inşası 11 ilimizde eş zamanlı olarak başlamıştır, inşaat süreci devam etmektedir. İlk etapta 319 bin, ardından 650 bin konutumuzu bitirip afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

"MİLLETİMİZİN İRADESİNE SAYGISIZLIK ETTİLER"

"DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZLE ALAY ETTİLER"

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