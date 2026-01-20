Haberler

Cevdet Yılmaz: Bayrağımıza yapılan saldırıyı lanetliyorum

Cevdet Yılmaz: Bayrağımıza yapılan saldırıyı lanetliyorum
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında YPG yanlıları tarafından gerçekleştirilen bayrağa saldırıyı kınadı ve olayın failleriyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birliğimize, beraberliğimize ve milletimizin huzuruna kast eden bu menfur girişiminin; kardeşliğimize gölge düşürmesine, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz. Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır. Aziz milletimiz; her türlü fitneye, tahrike ve nifak girişimine karşı sağduyusuyla dimdik duracak, kardeşliğimiz en güçlü bağımız olmaya devam edecektir. Olayın failleriyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmış olup, bu alçaklığı planlayan ve uygulayanlar hukuk önünde mutlaka hesap verecek, bayrağımıza karşı gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
