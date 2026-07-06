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NATO Zirvesi öncesi Cevdet Yılmaz'dan faydalı sonuçlar bekliyoruz

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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın başlayacak NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Çok sayıda yan etkinlik ve ikili görüşmenin de yapılacağı zirveden ülkemiz, bölgemiz ve küresel istikrar için faydalı sonuçlar bekliyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın başlayacak NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Çok sayıda yan etkinlik ve ikili görüşmenin de yapılacağı zirveden ülkemiz, bölgemiz ve küresel istikrar için faydalı sonuçlar bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yıl ülkemiz için 'Zirveler Yılı'. Önce NATO, ardından Türk Devletleri ve COP31 Zirveleri. NATO Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da. Dünyanın büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiği kritik bir dönemde gerçekleştirilecek bu zirve, ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bir bakış açısıyla ele alınacağı, savunma yatırımlarının artırılmasına yönelik adımların değerlendirileceği tarihi önemde bir buluşma olacaktır. Güçlü liderliği, etkin savunma sistemi ve barışçıl diplomasisi ile öne çıkan Türkiye Cumhuriyeti, dünya güvenliğinin konuşulduğu merkez ülke konumunda. Yarın Savunma Sanayi Forumu vesilesiyle ülkemizin bu alanda geldiği seviyeyi ve gelecek perspektifini paylaşma imkanı bulacağız. Aynı gün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kapsamlı bir gündemle ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecek olan ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlayacak. Çarşamba günü ise liderler oturumu ile NATO'nun mevcut durumu ve gelecek vizyonu en üst düzeyde ele alınacak. Çok sayıda yan etkinlik ve ikili görüşmenin de yapılacağı Zirve'den ülkemiz, bölgemiz ve küresel istikrar için faydalı sonuçlar bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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