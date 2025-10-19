Cevdet Yılmaz: KKTC'nin Yanındayız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili yaptığı paylaşımda, Anavatan olarak KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Anavatan ve garantör ülke olarak her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
