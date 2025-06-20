Cevdet Yılmaz, KKTC Mezuniyet Töreni'nde Gençleri Kutladı

Cevdet Yılmaz, KKTC Mezuniyet Töreni'nde Gençleri Kutladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine katılarak genç mezunları tebrik etti ve üniversitenin eğitimci katkılarına teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC programımızı, Akdeniz Karpaz Üniversitesi 2024–2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde genç kardeşlerimizin ve ailelerinin sevincine ortak olarak tamamladık. Farklı ülkelerden gelerek Akdeniz'in kalbinde buluşan tüm mezunlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Mezuniyetinizin, başarılarla ve ortak insanlık idealleriyle taçlanan çok kültürlü bir yolculuğun başlangıcı olmasını diliyorum. Kuruluşundan bu yana eğitim, araştırma ve yenilik odaklı gelişim çizgisiyle bölgesine değer katan Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti'ne, yöneticilerine ve tüm akademik kadrosuna teşekkür ediyorum. Bugünkü programlarımıza ev sahipliği yapan Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Başbakan Sayın Ünal Üstel'e, tüm KKTC'li yetkililere ve Kıbrıs Türkü kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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