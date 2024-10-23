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Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları ziyaret etti. Yılmaz, terör eylemi yapanların ve bunları araç olarak kullananların hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklarını belirtti. Yılmaz'ın, basın mensuplarının güvenlik zafiyetinin olup olmadığı ile ilgili sorusuna verdiği yanıtta "Analizler yapılacak" ifadeleri dikkat çekti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ yerleşkesine düzenlen terör saldırısında şehit sayısı 5'e yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının saat 15.26'da gerçekleştirildiğini ve derhal jandarma ile emniyet birimlerinin olay yerine intikal ettiğini belirtti. TUSAŞ'ın önündeki açıklamalarında biri kadın 2 teröristin ölü ele geçirildiği bilgisini verdiğini anımsatan Yerlikaya, "Kimlik çalışmaları, parmak izi ile ilgili tespit süreci devam ediyor. Bunlar belli olur olmaz kimliklerini ve hangi terör örgütünün yaptığı gibi bilgileri bizler vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beraberindeki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları Etlik Şehir Hastanesinde ziyaret etti. Hastaneden ayrılırken açıklamada bulunan Yılmaz, terörü ve terörün arkasında olanları lanetledi.

"KAHRAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ HEMEN MÜDAHALE ETTİLER"

Bu menfur olayda 5 şehidin, 22 yaralının bulunduğunu aktaran Yılmaz, yaralıların çoğunun iyi durumda olduğunu söyledi. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Yılmaz, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu. Olayın ilk anından itibaren müdahale eden güvenlik güçlerine, sağlık birimlerine, soruşturma süreci başlatan adli birimlere şükranlarını sunan Yılmaz, "Kahraman güvenlik güçlerimiz hemen müdahalelerini yaptılar ve teröristler etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili teferruatlı çalışmalarını İçişleri Bakanlığımız sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

"AMAÇLARI KORKU SALMAK, HUZUR KAÇIRMAK"

Yılmaz, terör olaylarının Türkiye'ye korku salmak, halkın huzurunu kaçırmak gibi amaçlarının olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün yaşadığımız terör saldırısı, ülkemizin savunma sanayini, savunma sanayinin geldiği noktayı, başarıları hedef alan bir terör saldırısı. Şunu açık ve net ifade etmek isteriz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terör eylemi yapanlar, teröristler ve bunları araç olan kullananlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu da bozamayacaklar, savunma sanayindeki güçlü yürüyüşümüze de hiçbir şekilde engel olamayacaklar. Kahraman savunma sanayi çalışanlarımızın moralini de hiçbir zaman bozamayacaklar. Tam aksine bu menfur hadiseler, bizim savunma sanayindeki azmimizi de ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği konusundaki hassasiyetimizi daha da artıracaktır. Birlik, beraberlik, milli birlik içinde, bütün kurumlarımızın güçlü çalışmalarıyla teröre karşı kararlı, azimli mücadelemizi sürdüreceğiz."

"ANALİZLER İLGİLİ KURUMLARCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Bir gazetecinin güvenlik zafiyeti iddiasıyla ilgili sorduğu soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olayla ilgili spekülatif haberlere itibar edilmemesini isteyerek, yetkili kişiler ve kurumlar tarafından yapılan açıklamalarla kamuoyunun sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakanların, kurumların bilgiler olgunlaştıkça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini belirten Yılmaz, olayın ardından acil yapılması gerekenlerin yapıldığını, daha geniş anlamda analizlerin ilgili kurumlarca gerçekleştirileceğini kaydetti.

"BİR TAKSİ ŞOFÖRÜ KARDEŞİMİZ ŞEHİT, DİĞERLERİ TUSAŞ GÖREVLİLERİ"

Yılmaz, "şehit ve yaralıların görevlerinin" sorulması üzerine, şunları ifade etti:

"Bir taksi şoförü kardeşimiz var şehit olan, diğerleri TUSAŞ görevlileri. Polisimizden şehit yok, 7 polisimiz yaralı ama durumları iyi. Tedbir amaçlı büyük bir kısmı hastanelerimizde tutuluyor. Ne olur ne olmaz diye müşahede altında tutuluyorlar. Bir ağır yaralımız var, onun dışındakiler büyük oranda hafif yaralarla hastanelerimize gelmiş durumdalar. Bu kardeşlerimiz de sağlık personelimiz emin olduğunda taburcu edileceklerdir."

Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

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