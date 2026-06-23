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Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçis Memmedov'u kabul etti

Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçis Memmedov'u kabul etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görev süresi sona eren Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u kabul ederek, iki ülke arasındaki kardeşlik ve iş birliğine katkılarından dolayı teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'daki görev süresinin sona ermesi nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde, görev süresinin sona ermesi vesilesiyle veda ziyaretinde bulunan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Reşad Memmedov'u ağırladık. Ankara'da görev yaptığı süre boyunca Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının ve stratejik iş birliğimizin güçlendirilmesine sunduğu değerli katkılar dolayısıyla kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Sayın Memmedov'un, 'Bir millet, iki devlet' anlayışı temelinde ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkarmış olan Türkiye-Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliğin ve güçlü iş birliğinin gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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