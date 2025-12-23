Haberler

Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile Görüştü

Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile Görüştü
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakü'de Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüşerek ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve parlementolararası iş birliği hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki resmi temasları kapsamında Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile bir görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü programlarımız kapsamında, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya geldik. Görüşmemizde, 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışı temelinde; ikili ilişkilerimiz, bölgesel gelişmeler ve parlamentolararası iş birliğimizi ele aldık. 2026'da Antalya'da düzenlenecek olan COP31 sürecinde Azerbaycan'ın kıymetli desteği, Türk dünyasında çok taraflı iş birliği ve bölgesel barışa katkı sağlayacak mekanizmalar da görüşmemizin ana başlıkları oldu. Gösterdikleri misafirperverlik için Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sayın Sahiba Gafarova ve heyetine teşekkür ediyor, bu vesileyle Azerbaycanlı kardeşlerime muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

