Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı yenerek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasını sosyal medya üzerinden kutladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Harikasınız bizim çocuklar. 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek, Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanan ve milletimize büyük bir sevinç yaşatan A Milli Futbol Takımı'mızı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şampiyonada millilerimize başarılar diliyorum. Yolun sonu final olsun."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

24 yıllık hasret sona erdi: Dünya Kupası'ndayız!
Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor

Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor
Batman'da aile katliamı! 17 yaşındaki çocuk, anne ve ağabeyini öldürdü

Aile katliamı! 17 yaşındaki çocuk kurşun yağdırdı
Ünlü türkücü Sevcan Orhan'dan 'Boşanma' itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı

Başkan sevgilisiyle tatili çok tartışılmıştı! Evlilik itirafı olay
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor

Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...

Dünyaca ünlü isme ait gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Facia ucuz atlatılmış! Sadettin Saran’ın yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Facia ucuz atlatılmış! Yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı