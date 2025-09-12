Haberler

Cevdet Akay'dan Sağlık Yatırımları İçin Meclis'e Önerge

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük merkez ve Safranbolu'daki sağlık yatırımları hakkında Sağlık Bakanı'na üç ayrı yazılı soru önergesi verdi. Akay, projelerin aşamaları, bütçeleri ve sunacakları hizmetler hakkında bilgi talep etti.

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Karabük merkez ve Safranbolu'da planlanan sağlık yatırımlarıyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na üç ayrı yazılı soru önergesi verdi.

Akay, Karabük Merkez Bayır Mahallesi'nde yapılması planlanan Sağlıklı Hayat Merkezi ve 4 Aile Hekimliği Birimli ASM projesinin hangi aşamada olduğunu, proje bedelinin ne kadar olduğunu ve 2025 yılı yatırım programına ödenek ayrılıp ayrılmadığını sordu. Ayrıca merkezin aşı, obezite ve beslenme danışmanlığı, sigara bırakma, kanser taramaları gibi hangi hizmetleri sunacağı, personel atamaları ve donanım bütçesiyle ilgili ayrıntılı bilgi talep etti.

Milletvekili Akay, diğer önergesinde Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma'ya yapılması planlanan 2 Aile Hekimliği Birimi, ASM ve 112 Acil Sağlık İstasyonu yatırımını gündeme getirdi. Projenin aşaması, ödenek durumu, proje bedeli, kaç ambulans ve personelin görev yapacağı ve istasyonun Safranbolu ile çevre köylerde acil sağlık hizmetine etkileri konusunda bilgi istedi. Yatırımın mevcut sağlık altyapısındaki eksiklikleri giderip gidermeyeceğini de sordu.

Üçüncü soru önergesinde ise Safranbolu Bağlarbaşı Harmanlar Mevkii'nde planlanan Sağlıklı Hayat Merkezi, 8 Aile Hekimliği Birimli ASM ve 112 Acil Sağlık İstasyonu projesini gündeme taşıyan Akay, projenin hangi aşamada olduğunu, ne zaman başlayıp ne zaman tamamlanmasının planlandığını, kadro planlamalarının yapılıp yapılmadığını ve merkezin sunacağı hizmetlerin neler olacağını Sağlık Bakanı'na yöneltti.

Akay, bölgenin artan nüfus yoğunluğuna dikkat çekerek aile hekimliği, ebe, hemşire ve diğer sağlık personeli atamalarının planlanması gerektiğini belirtti. Yapılacak yatırımların yalnızca fiziki binalardan ibaret olmaması gerektiğini vurgulayan Akay, donanım, test imkanları ve uzman personel desteğiyle sağlık altyapısının güçlendirilmesinin önemine işaret etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
