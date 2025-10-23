Haberler

Cevahir Asuman Yazmacı: 'Bizi Ne Yargılamak Ne de Ölüm Korkutur'

Güncelleme:
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı tehditlerini eleştirerek, halkın değerlerine hizmet etme vurgusu yaptı. Yazmacı, siyasetin korku diliyle değil, halkın gönlünü kazanarak yapılması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "sizi yargılayacağız" sözünü eleştirerek, "Bizi ne yargılanmak, ne de ölüm korkutur. Biz, hak bildiğimiz yolda yürümekten asla geri durmadık, durmayacağız." dedi.

Yazmacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özel ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın son günlerdeki açıklamalarını eleştirdi.

Özel ve Başarır'ın tehdit, öfke ve kinle siyaset yaptığını ifade eden Yazmacı, kendilerinin ise halka ve hakka hizmetin derdinde olduklarını söyledi.

Yazmacı, CHP Genel Başkanı Özel'in "sizi yargılayacağız" sözünü eleştirerek, "Bizi ne yargılanmak, ne de ölüm korkutur. Biz, hak bildiğimiz yolda yürümekten asla geri durmadık, durmayacağız." diye konuştu.

Yargıyı siyasete alet eden, yargı sopasıyla korkutmaya çalışan bir anlayıştan ülkeye adalet yerine kaos geleceğini belirten Yazmacı, bu yaklaşımın milletin vicdanında yara açacağını, milletin vicdanında yeri olmayanların siyaset dünyasında yok olmaya mahkum olduğunu ifade etti.

Yazmacı, şunları kaydetti:

"Buradan sesleniyorum, çeyrek asırdır milletten tokat yemenize rağmen hala halkı anlamamakta, halkın değerlerine sırt çevirmekte ısrar ediyorsunuz. Oysa bu milletin feraseti, her seçimde vesayet heveslilerine gereken cevabı vermiştir, yine verecektir. Siyaset, milletin gönlünü kazanarak yapılır, mahkeme koridorlarından değil, meydanlardan geçer. Siyasi tehditlerle, korku diliyle iktidar olunmaz. Bizim yolumuz, milletin yoludur. Boşuna demiyoruz biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik."

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
