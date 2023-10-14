Çeşme'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılan asayiş uygulamaları sonucunda göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla aranan 9 kişiden 5'i tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda binlerce araç ve kişi kontrol edildi, aranan 196 kişi yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde asayiş uygulamaları sırasında yakalanan ve göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla arandığı belirlenen 9 kişiden 5'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir ayda yaptığı uygulamalarda 8 bin 962 araç ve 32 bin 192 kişi kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 196 kişi yakalandı.

Ekipler yaptıkları aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 72 gram esrar, 3 gram kokain, 7 gram sentetik uyuşturucu, 42 uyuşturucu hap ele geçirdi, 26 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yaptı.

Uygulamalarda göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişi yakalandı, 5'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.