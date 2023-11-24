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Çeşme'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzensiz göçmenleri taksiyle getiren göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Çeşme-İzmir Otoyolu gişelerinde durdurulan bir araçta esrar maddesi ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı.