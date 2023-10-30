Çeşme Belediyesi Cumhuriyet'in 100. Yılını Kutladı

İzmir'in Çeşme Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında yürüyüş düzenledi. Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, Cumhuriyet'in 100. Yılını kutladıklarını belirterek büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi. Ayrıca, Çeşme Kent Belleği Müzesi ve Dalyan'da Soğuk Hava Deposu'nun açılışları da gerçekleştirildi.

İzmir'in Çeşme Belediyesi, Cumhuriyet'in 100 yılı kapsamında yürüyüş düzenledi. Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran "Kalplere sığmayan bir sevinç, sokaklara taşan bir coşku, sonsuza denk kalbimizde taşıyacağımız büyük bir gururla Cumhuriyet'in 100. Yılını kutluyoruz" dedi.

Çeşme Belediyesi, Cumhuriyet'in 100 yılı kapsamında ilçede etkinlikler düzenledi. Musalla Mahallesi 16 Eylül Parkı'ndan başlayan yürüyüş binlerce vatandaşın katılımıyla ellerinde bayraklar ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, eşi Nuriş Oran ve oğlu Nazım Çetin Oran da yürüyüşe katıldı. Yürüyüş boyunca bando eşliğinde marşlar çalındı.

"BEN BUGÜNÜ 15 SENE ÖNCE HAYAL ETMIŞTIM"

Cumhuriyet kutlamaları kapsamında Başkan Oran tarafından ilçeye kazandırılan Çeşme Kent Belleği Müzesi'nin de açılışını yaptı. Oran, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Kalplere sığmayan bir sevinç, sokaklara taşan bir coşku, sonsuza denk kalbimizde taşıyacağımız büyük bir gururla Cumhuriyet'in 100. Yılını kutluyoruz. Ben bugünü 15 sene önce hayal etmiştim, bu binayı Kent Belleği Müzesi olarak Çeşme'ye böyle bir günde kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum."

DALYAN'A SOĞUK HAVA DEPOSU

Cumhuriyet'in 100. yılında ardı ardına açılışlar gerçekleştiren Başkan Oran, Dalyan'da Su Ürünleri Kooperatifleri tarafından kullanılacak olan Soğuk Hava Deposu'nun da açılışını yaparak, "Balıkçılarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.