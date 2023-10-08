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Çerkezköy'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler evde yaptıkları aramada 21 düzensiz göçmen tespit etti. Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.