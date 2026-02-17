Rusya, Ukrayna, ABD üçlü görüşmeleri Cenevre'de başladı

Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik olarak Rusya ve Ukrayna arasında ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen üçlü barış görüşmelerinin üçüncü turu İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Ukrayna savaşının sona erdirilmesi amacıyla Ukrayna ile Rusya arasında ABD arabuluculuğundaki üçüncü tur görüşmeleri bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Rusya, Ukrayna ve ABD'den müzakere heyetleri, Ukrayna'da barış için yapılacak iki günlük yeni müzakere turu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Ukrayna heyetinin başkanlığını üstlenen Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medyada paylaştığı açıklamada "Bugün Ukrayna, ABD ve Rusya'nın katılımı ile üçlü formatta yeni bir müzakere turuna başlıyoruz. Müzakere sürecine gösterdiği angajman ve istikrarlı çabaları nedeniyle Amerikan tarafına teşekkür ediyoruz. Toplantıyı organize ettiği ve görüşmeler için gerekli şartları sağlamadığı için İsviçre'ye de şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Umerov, "Ukrayna Devlet Başkanı tarafından onaylanmış çerçeveler ve net bir yetkiye sahibiz. Gündemde güvenlik ve insani meseleler yer alıyor. Aşırı beklentilere kapılmadan, yapıcı ve odaklı bir şekilde çalışıyoruz. Görevimiz, kalıcı barışı daha da yakınlaştırabilecek çözümleri azami ölçüde ilerletmektir" ifadelerini kullandı.

Kremlin: "Bugün haber beklemeyin"

Kremlin Sarayı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov ise barış görüşmelerinin yeni turunun ilk gününe ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmelerin kapalı kapılar ardında gerçekleştirildiğini ve bugün bir haber beklenmemesi gerektiğini söyledi. Peskov basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün bir haber beklentisi içinde olmamak gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Peskov, görüşmelerin yarın da devam edeceğini söyledi.

Görüşmeler öncesinde saldırılar yoğunlaştı

Ukrayna, Rusya'yı, müzakereler öncesindeki gece 29 füze ve 396 insansız hava aracı ile saldırı düzenleyerek barış çabalarını baltalamaya çalışmakla suçladı. Ukraynalı yetkililer, Ukrayna'nın güneyinde binlerce haneyi elektriksiz bırakan saldırılar nedeniyle en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya ise çoğu güney bölgeleri ve Rusya'nın hukuksuz bir şekilde ilhak ettiği Kırım yarımadası üzerinde olmak üzere 150'den fazla Ukrayna insansız hava aracının geri püskürtüldüğünü duyurdu.

Abu Dabi'de esir takası üzerinde anlaşma sağlanmıştı

Müzakerelerin ilk turu 23-24 Ocak, ikinci turu ise 4-5 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilmiş ve taraflar, yılın ilk esir takasının gerçekleştirilmesi üzerinde uzlaşmıştı.

Daha önce ABD müzakere heyetinin mekik diplomasisi yürütmesiyle ayrı yer ve tarihlerde ABD heyetiyle görüşmeler gerçekleştiren Rus ve Ukrayna heyetleri, Abu Dabi'de ABD heyetinin de katılımıyla doğrudan görüşmelere başlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce müzakere sürecine ilişkin açıklamalarında bir anlaşmanın yakın olduğunu duyurmuştu. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı