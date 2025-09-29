Cemil Çiçek: Vicdan ve Akıl Kaybı

1) CEMİL ÇİÇEK: BATI DÜNYASI VİCDANINI, İSLAM DÜNYASI DA AKLINI KAYBETTİ

ESKİ TBMM Başkanı Cemil Çicek, "Batı dünyasının vicdanı olsa Gazze'de bu alçaklık, soykırım yaşanmaz. Türkistan'da yaşanmaz. Myanmar'da yaşanmaz. Batı dünyası, vicdanını kaybetti. İslam dünyası da aklını kaybetti. Bugün 2025'te İslam dünyasında akıl ipotek altında. Biz kendimiz düşünemiyoruz. Birilerine ipotek vermişiz, rehin vermişiz. O da kasasına kilitlemiş, almış anahtarını, lazım olduğu kadar veriyor. Aklımızın ipotekten kurtarılması gerekiyor." dedi.

Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılış dersi gerçekleştirildi. Programa, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Bayar Özsoy ve Şaban Çopuroğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, öğretim üyesi ve öğrenciler katıldı. Burada açıklamalarda bulunan eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Biz insan ve toplum olarak doğru iş yapma mecburiyetindeyiz. Yanlış işten bir netice çıkmaz. Yanlış iş bize bir tecrübe kazandırır, doğruyu yapmamız için. Yanlışımızı kabul edersek doğruları yapabiliriz. Çok şükür üniversitelerimiz Allah'ın akıl yönetimi verdiği eşref-i mahluk olan akıllı insanların eğitildiği mekanlardır. Akıl var çok şükür. Bilgiyi nereden alacağız? Bilgi sokaktan alınıp satılmıyor. Bunun kurumları var. Bunların başında da üniversiteler geliyor. Demek ki işin doğrusunu yapmak için bilgiye, doğru iş yapmak için de akla ihtiyaç var. Peki bu ikisi doğru kullanılamazsa ne olur? Akıl var doğru kullanılamıyor. Batı dünyasının vicdanı olsa Gazze'de bu alçaklık, soykırım yaşanmaz. Türkistan'da yaşanmaz. Myanmar'da yaşanmaz. Bunların hepsinin asli faili azmettireni de işleyeni de aparatları hariç, batı dünyasıdır. Batı dünyası, vicdanını kaybetti. İslam dünyası da aklını kaybetti" ifadelerini kullandı.

'BU BELALARDAN SIYRILMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Cehaletin kötülüğünden bahseden Çiçek, "Eğer bizim bir kısım insanlarımız aklını kaybetmeseydi 15 Temmuz'da bu memleketin, bu milletin yüce meclisi bombalanmazdı. Aklını kaybetmeseydi bir kısım insanlar kendi insanına yukarıdan Yunan'ın atmadığı bombalar atılmazdı. Geçmişimizde de var böyle benzer sıkıntılar. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bugün 2025'te İslam dünyasında akıl ipotek altında. Biz kendimiz düşünemiyoruz. Birilerine ipotek vermişiz, rehin vermişiz. O da kasasına kilitlemiş, almış anahtarını, lazım olduğu kadar veriyor. Olmadığı takdirde biz de olup bitenlerden bir hikmet aramaya, dinde olmayan bir kadercilik anlayışı bu belalardan sıyrılmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'AKLIMIZIN İPOTEKTEN KURTARILMASI GEREKİYOR'

Bu sorunun çözümünde eğitimin önemine vurgu yapan Çiçek, "O halde yitirdiğimizi bulacağız ki varmak istediğimiz yere varalım. Peki bunu nasıl bulacağız? Bu ülkenin insanına hür düşünmeyi, aklını bir yere ipotek vermemeyi öğretecek olan kurumlarımız eğitim kurumlarıdır. Aksi halde 15 Temmuz belasından belli ölçüde halen kurtulamadık, uğraşıp duruyoruz. Bu akıl ipoteğini eğer biz ortadan kaldıramazsak ipoteği, sonuçta başka türlü belalara duçar olmamız da hiç yabana atılacak bir husus değil. Tarih tekerrür etmez, tekerrür eden hatalardır. Bu hataların başında da, aklımızın ipotekten kurtarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Program sonunda eski TBMM Başkan Cemil Çiçek'e plaket verildi.