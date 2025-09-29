Cemil Çiçek'ten çok konuşulacak 'cumhuriyet' çıkışı

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, "Yerli, yersiz Cumhuriyet tartışmalarını bu ülke için sıkıntılı bulurum, sorunlu bulurum" açıklamasında bulundu.

Eski TBMM başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Boğazlıyan ilçesinde kendi ismini taşıyan okulun açılış törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit ile birlikte katıldı.

Açılışta yaptığı konuşmada "Siyasi tartışmaları yapalım, bunlar demokrasilerde olur, olacaktır. Ama tartışmayı doğru bir zeminde yapacaksak şunu çok net olarak söylüyorum" diyen Çelik, "Türkiye'nin önümüzdeki günlerde, önümüzdeki zamanda önümüzdeki Türkiye yüzyılında 193 ülke sıralamasında yerini belirleyecek olan eğitim seviyemizdir, eğitimimizin geldiği noktadır. Bu işi düzeltemezsek ne söylersek söyleyelim olduğumuz yerde patinaj yapmaya devam ederiz. Onun için insanımızı iyi eğitmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ÇOK KONUŞULACAK CUMHURİYET ÇIKIŞI

Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Çiçek, kritik ifadeler kullandı. "Bir şey daha unutmamak lazım. Onu hep söylüyoruz. Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir devletin vatandaşlarıyız. Dolayısıyla bu devletin nasıl kurulduğunu bizim çok iyi bilmemiz lazım" diyen Çiçek, şöyle konuştu: "Evet, otoyollarımız var, havaalanlarımız var, sanayide bu kadar geliştik vesaire. Ama üç şeyin farkında olamadığımız zaman birçok şeyi eksik kabul etmiş oluruz. O da şudur, son yüzyılda; bunlardan bir tanesi milli mücadeledir.

"YERLİ YERSİZ CUMHURİYET TARTIŞMALARINI SIKINTILI, SORUNLU BULURUM"

Her toplantımızda bu mücadeleyi kazanan, kazandıran ve bize bu coğrafyayı vatan yapan büyüklerimize, Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimize, din ve devlet büyüklerimize, öğretmenlerimize hepsine rahmet okumak boynumuzun borcudur. Bu unutmamamız lazım. Sanki bu vatan gelişi güzel kazandı. Böyle kolaylıkla elde edildi. Baba mirası harcar gibi bu Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in nimetlerini ve kazanımlarını göz ardı ediyoruz.

Bir tanesi budur. Bunu çocuklarımıza iyice öğretmemiz lazım. Onun için birinci bileceğimiz husus milli mücadeledir. İkincisi Cumhuriyet. Eğer bugün ben karşınızda konuşabiliyorsam, bu türlü hizmetlere karınca kararınca vesile olabildiysem bunu Cumhuriyete borçluyum. Onun için yerli, yersiz Cumhuriyet tartışmalarını bu ülke için sıkıntılı bulurum, sorunlu bulurum. Üçüncüsü de demokrasidir. Demokrasi olmazsa başka türlü sıkıntılar arka arkaya gelir."