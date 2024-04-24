Üye Girişi
Haberler

Cemil Çiçek 31 Mart seçimlerini değerlendirdi: Şimdi AK Parti'nin MR'ı çekiliyor sonra da gereğinin yapılması lazım

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek "Partinin MR'ı çekiliyor. Nerede kireçlenme var? Organ zaafı var veya yok. Bu birinci ayağıdır. Ondan sonra da gereğinin yapılması lazım" dedi.

31 Mart seçimlerinden CHP'nin yüzde 37.7 ile birinci parti çıkması sonrası AK Parti'de sular durulmuyor. Seçimde istenilen neticelerin alınamaması taşların yerinden oynayacağı yorumlarına neden olurken, AK Parti'nin ağabeylerinden Cemil Çiçek'ten dikkat çeken bir seçim değerlendirmesi geldi.

"AK PARTİ ÇOK YÖNLÜ BİR ARAŞTIRMA İÇİNDE"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi üyesi olan Çiçek "AK Parti, siz de yazıyorsunuz; çok yönlü bir araştırma içinde. Partinin MR'ı çekiliyor. Nerede kireçlenme var? Organ zaafı var veya yok. Bu birinci ayağıdır. Ondan sonra da gereğinin yapılması lazım. Bu noktada tarihimizde örnekler var. 1989'da Anavatan Partisi olarak seçimleri kaybettik. Kazananın da, kaybettiği söylenen partilerin de o seçimleri iyi değerlendirmesi gerekiyor. 18 Nisan 1999 seçimlerine de iyi bakmak gerekiyor. 1989 ve 1999 seçimleri iyi değerlendirilmeli. 1989'dan baktığınızda Anavatan kendi yönünden bazı değerlendirmeleri yaptı sonra gereğini yerine getiremedi. Parti içinde değerlendirmeler oldu ama gereğini yapamadığı için erime oldu.

"SİYASETİN YOL HARİTASINI TECRÜBE, DENEYİM BELİRLER"

Genel kanaatim şudur: Siyasetin yol haritasını tecrübe, deneyim belirler. Tecrübe de insanların, toplumların yaşadıklarından elde edilen bilgidir. Bunun bedeli de ödenmiş bir bilgidir. Mağlubiyetle, acıyla, sevinçle bedeli ödenmiş bilgi. Bu bedelin paraya tahvili mümkün olsa; 953 yıldır bu coğrafyadayız, bilgi paraya tahvil edilse, milli geliri en yüksek ülke biz oluruz" dedi.

"DAHA AYRINTILI BİR ÇALIŞMA LAZIM"

Yenilginin sebebini neye bağladığı sorulan Çiçek, Sözcü gazetesine şunları söyledi; "Araştırmalarla ortaya çıkar. Tek bir neden olmaz. Her bölgeye her il, ilçeye göre değişir nedenler. Orta Anadolu'daki bir seçim kaybında birinci etken başkadır, Ege'de etken başkadır. Ayrı ayrı bakmak gerekiyor. Çevremizdeki beş on kişiye bakarak olmaz. Bunu 1989'da Anavatan Partisi yapmadı o zaman. Bir genel değerlendirmeye bakıldı ve sonuca varıldı. Genel değerlendirme her yerde geçerliyse kazanılan yerleri nasıl kazandık? Bundan dolayı daha ayrıntılı bir çalışma lazım. Bunu yaparken de olanı olduğu gibi kabul etmek şart.

"AKADEMİK FAALİYET GİBİ TESPİTLER OLURSA SONUÇ ALAMAZSINIZ"

Tarih dediğimiz gönlümüzden geçen değil, olanı olduğu gibi kabul etmektir. Gerçek neyse o! Gereğini yapmak şart. Yapmayacaksınız... Dostum, siyasi partiler fikir kulübü değil, akademik faaliyet yapmıyor. Siyasi partiler doğru olduğunu kabul ettiğinizin gereğini yapmak için kurulmuştur. Değilse fikir kulübüdür. Bundan sonra yine seçim olacak. Akademik faaliyet gibi tespitler olursa sonuç alamazsınız."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Yüksek İstişare Kurulu Cemil Çiçek AK Parti Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

AKREP DOLUNAYI ne zaman? Akrep Dolunayı etkileri neler? Burçlara etkileri neler olacak? BURÇ YORUMLARI! 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı kapalı mı, neden kapalı? Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamaları yasak mı? Samsun Belediyesi hangi parti? Samsun Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecekler? Buket Dereoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli? Buket Dereoğlu biyografisi! Sandık Kokusu kadrosuna hangi isim katıldı? Kadroya dahil olan isim kim? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayında neden kavga etti? Kavganın sebebi ne? Borsa bugün kapalı mı? 24 Nisan Çarşamba bugün borsa açık mı, saat kaçta açılacak? Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Semih'in sakatlığı bitti mi? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yüksek lisansı sahte çıktı! Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Yüksek lisansı sahte mi çıktı? Erinç Sağkan kimdir? Halk Tv konuğu Erinç Sağkan kaç yaşında, nereli? Erinç Sağkan biyografisi! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli? Hıdırellez nedir? Hıdırellez günü ne yapılır? Hıdırellez kutlamak günah mı? Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda ne oldu? Metrolar çalışıyor mu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç?
500

Yorumlar (3)

ARSLANOĞLU Hakan:

Ak parti döneminde karpuzun bile dilemle satıldığı zamanda yaşıyorsak, söylenecek söz kalmamıştır.

18
5
yanıtYanıtla
Mevlüt Türe:

MR da çeksen röntgen de çeksen yalan bir yalanını yakaladığın kişinin 1000 doğrusunu sorgularsın vesselam.

12
4
yanıtYanıtla
Selim Adanalı:

yapılacak, yapılacak, bu saltanatın bitmesi farz oldu artık

12
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title