Cemal Öztürk İçin TBMM'de Cenaze Töreni Düzenlendi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden eski Ak Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Ankara'da tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden 26. ve 27. Dönem Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Öztürk için TBMM'deki camide ilk kez bir milletvekili adına cenaze namazı kılındı. Ardından TBMM Şeref Kapısı Merdivenleri önünde tören yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ile çok sayıda milletvekili ve Meclis personeli katıldı. - ANKARA