Cemal Öztürk İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
26. ve 27. Dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için TBMM Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve birçok siyasi figür katıldı. Öztürk'ün cenazesi yarın Giresun'da toprağa verilecek.

Vefat eden 26. ve 27. Dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

TBMM Camisi'nde kılınan namazın ardından Öztürk'ün cenazesi Meclis Şeref Kapısı önünde düzenlenen tören alanına getirildi.

Burada Öztürk'ün öz geçmişinin okunması ve saygı duruşunun ardından dua edildi.

Öztürk'ün ailesi daha sonra taziyeleri kabul etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, eski TBMM Başkanları İsmet Yılmaz ile Cemil Çiçek, bazı partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, siyasetçiler, bürokratlar, TBMM yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Öztürk'ün cenazesi, yarın Giresun'un Çanakçı ilçesi Akköy köyünde toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
