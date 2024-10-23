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Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, MHP lideri Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan için yaptığı çağrıya sert tepki gösterdi. Enginyurt "Tek başıma da kalsam, Meclis'te Apo'yu konuşturursam namerdim. O kanlı katil Meclis'e gelemez, ama geldiği gün canımı vermezsem Allah canımı alsın" dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında son yılların en dikkat çeken çağrılarından birinde bulunarak "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR BABAYİĞİT ANASINDAN DOĞMADI"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, bebek katili Abdullah Öcalan'ın TBMM'de konuşmasına izin verilmesi tartışmalarına sert tepki gösterdi. Sözcü TV'de konuşan Cemal Enginyurt; "Kanlı katil Öcalan'ı, 'Apo' denen katili Meclis'e getirip de konuşturacak bir babayiğit anasından doğmadı. 50.000 kişinin katili, bebek katili, Kürt ve Türk halkının katili, 40 yılı aşkın süredir Güneydoğu coğrafyasındaki bütün olumsuzlukların müsebbibi olan, Türkiye'nin yüzlerce milyar dolarına mal olan bir terör örgütü lideri Meclis'e gelip konuşamaz.

"APO DENEN KATİLİ KONUŞTURURSAM NAMERDİM"

Hem adama 'terörist başı' diyeceksiniz, hem de terörist başının Meclis'te konuşmasını isteyeceksiniz. Allah'a and olsun ki, hiç kimse karşı çıkmasa bile, tek başıma Meclis'te o 'Apo' denen katili konuşturursam namerdim! Böyle bir durumda benim canımı almaları lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne Apo'ya af çıkarabilirsiniz, ne de o Meclis'e gelebilir. Affı Devlet Bahçeli çıkaramaz.

"MECLİS'TEN AF ÇIKMADIKÇA O MECLİS'E GELEMEZ"

Bunu herkes atlıyor. Bir de Bahçeli, 'Gel konuş' diyor. Bahçeli 'Gel konuş' dedi diye 'Apo' denen kanlı katil Meclis'e gelemez. Meclis'ten af çıkmadıkça o Meclis'e gelemez. Yüreği yeten varsa getirsin, o af tasarısını geçirsinler, affı çıkarsınlar da 'Apo' denen kanlı katili o Meclis'e getirsinler. Ama o 'Apo' denen katil o Meclise geldiği gün canımı vermezsem, Allah canımı alsın" ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Cemal Enginyurt Demokrat Parti Politika Güncel Terör MHP

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Yorumlar (26)

Ahmet25 :

Zalim israil ülkemize saldırmayı planlıyor, elimizin güçlü olması için terörün bitmesi gerekiyor. Olay bundan ibarettir. Sen terörü bitirmezsen o terörü israil kullanacak. Olay bu kadar basit.

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Vedat Zorba:

Haydi başka babayigit yok mu mecliste anlindan öpelim.. katillerin işi yok mecliste şehitlerin kemiklerini sızlatmasınlar.

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VATANDAŞ:

Kim söylerse söylesin, bahceli sapıttı. Yada ipini fena kaptırdı akp ye.

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Gökhan Özen:

CHP ye chpkk diyenler, şimdi mhpkk mı oluyor.

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Erdi Kaplan:

Tek başına bi ordusun. Yanındayım Sayın Vekilim

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Idris Bozkurt:

Boş boş konuşma. Devlet aklı kişiye özel akıl değil. Eğer bu memleketten terör belasından kurtulmak istiyorsanız... huzuru ve barışı istiyorsanız... Bu ülkenin çıkar ve menfaatlerini istiyorsanız vede annelerin göz yaşlarının son bulmasını istiyorsanız önyargılı olmadan önce iyi bi düşünmek lazım. Sonra köpürün. Duygularımıza çabuk yenilen ve gaza gelen bir milletiz. O yüzden çok kaybediyoruz...

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Xeyati 2:

Cemal enginyurt sen bilirsin bağırmaya gerek yok.kuyruguna takıldığın CHP en isteyeceği şey ülkede huzur.

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oturan:

ip atan bahçeli şimdi davetiye atıyor. teröre yardım ve yataklık değilmidir bu.

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Yusuf Abi Abi:

ihanet ve dalavere ile dolu 100 senelik ankara tiyatrrosu

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Hasan:

valla o zaman bir parti var onlarıda konuşturmayın onlarda o katillerin sempatizanlığını yapıyor. Ülkemde neler oluyor yazıklar olsun

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