Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında son yılların en dikkat çeken çağrılarından birinde bulunarak "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR BABAYİĞİT ANASINDAN DOĞMADI"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, bebek katili Abdullah Öcalan'ın TBMM'de konuşmasına izin verilmesi tartışmalarına sert tepki gösterdi. Sözcü TV'de konuşan Cemal Enginyurt; "Kanlı katil Öcalan'ı, 'Apo' denen katili Meclis'e getirip de konuşturacak bir babayiğit anasından doğmadı. 50.000 kişinin katili, bebek katili, Kürt ve Türk halkının katili, 40 yılı aşkın süredir Güneydoğu coğrafyasındaki bütün olumsuzlukların müsebbibi olan, Türkiye'nin yüzlerce milyar dolarına mal olan bir terör örgütü lideri Meclis'e gelip konuşamaz.

"APO DENEN KATİLİ KONUŞTURURSAM NAMERDİM"

Hem adama 'terörist başı' diyeceksiniz, hem de terörist başının Meclis'te konuşmasını isteyeceksiniz. Allah'a and olsun ki, hiç kimse karşı çıkmasa bile, tek başıma Meclis'te o 'Apo' denen katili konuşturursam namerdim! Böyle bir durumda benim canımı almaları lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne Apo'ya af çıkarabilirsiniz, ne de o Meclis'e gelebilir. Affı Devlet Bahçeli çıkaramaz.

"MECLİS'TEN AF ÇIKMADIKÇA O MECLİS'E GELEMEZ"

Bunu herkes atlıyor. Bir de Bahçeli, 'Gel konuş' diyor. Bahçeli 'Gel konuş' dedi diye 'Apo' denen kanlı katil Meclis'e gelemez. Meclis'ten af çıkmadıkça o Meclis'e gelemez. Yüreği yeten varsa getirsin, o af tasarısını geçirsinler, affı çıkarsınlar da 'Apo' denen kanlı katili o Meclis'e getirsinler. Ama o 'Apo' denen katil o Meclise geldiği gün canımı vermezsem, Allah canımı alsın" ifadelerini kullandı.