Çelik; Bizimkisi gönül siyaseti

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Av. Ayşe Deniz Çelik, dünkü seçim gezisinde Horasan İlçesi'nde ilgiyle karşılandı.

Esentepe Mahallesi'nde ev ziyaretleri yapan Çelik, İnönü, Çamlıca, Kazım Karabekir, Camii Kebir, Adnan Menderes ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerinde de bayanlarla buluştu. İlçe Başkanı Recep Karataş ve İlçe belediye Başkanı Abdulkadir Aydın'ı da ziyaret eden Çelik, 5 yılı aşkın süredir İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptığını hatırlatarak, 14 Mayıs seçiminde Erzurum'un tarih yazacağını ifade etti. Çelik, "Ana kademe görevlerimizle birlikte yaklaşık 5 buçuk yıldır sahadayız. Halkımızla yakın ve sıcak temas halindeyiz. Bizimkisi tamamen gönül siyasetidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yaptığımız gönül siyasetinin faydalarını sahada gördük. Bu hafta da Erzurum mitingiyle bunu göstereceğimize inanıyoruz" dedi.

Kadınlardan Ak Parti İlgisi

Gittiği tüm seçim gezilerinde kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Milletvekili Adayı Çelik, bu teveccühün en büyük nedenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Çelik, bu seçimde teşkilatların büyük fedakarlık sergileyerek yağmur çamur demeden çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek, "Erzurum halkının bu seçimde AK Partiye tam destek vereceğinden kuşkumuz yok. Özellikle kadınlarımızın bu yöndeki destekleri bizleri mutlu ediyor" dedi. - ERZURUM