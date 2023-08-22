Celal Bayar'ın vefatının 37. yılında anma töreni düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 37. yılında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında törenle anıldı. Törene Bayar'ın torunları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı. Tören sırasında Bayar'ın öz geçmişi okundu, çelenkler bırakıldı ve dua edildi.