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Çeçenistan lideri Kadirov'dan Rus ordusuna eleştiri

Politika Haberleri

Çeçenistan lideri Kadirov'dan Rus ordusuna eleştiri

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi lideri Ramazan Kadirov, Rus ordusunun Ukrayna'nın Balakleya ve İzyum'dan çekilmesinin arından Rus ordusunu eleştirerek, "Savunma Bakanlığı'nda çalışmıyorum ve stratejist değilim. Ancak buradaki hataları görebiliyorum.

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi lideri Ramazan Kadirov, Rus ordusunun Ukrayna'nın Balakleya ve İzyum'dan çekilmesinin arından Rus ordusunu eleştirerek, "Savunma Bakanlığı'nda çalışmıyorum ve stratejist değilim. Ancak buradaki hataları görebiliyorum. Hata yaptıkları çok açık" dedi.

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi Lideri Ramazan Kadirov, Rus ordusunun Ukrayna'nın Balakleya ve İzyum'dan çekilmesinin ardından açıklamada bulundu. Kadirov yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçek durumdan tam olarak haberdar olmadığını" söyledi. Kadirov açıklamasının devamında Rus ordusunu eleştirerek, "Savunma Bakanlığı'nda çalışmıyorum ve stratejist değilim. Ancak buradaki hataları görebiliyorum. Hata yaptıkları çok açık. Umarım kısa sürede gerekli sonuçları çıkarabilirler. Özel askeri operasyonla ilgili bugün veya yarın değişiklik yapılmazsa, Kremlin'e sahadaki durumu açıklamak zorunda kalacağım" dedi.

Ayrıca Kadirov açıklamasında, Rus ordusunun Ukrayna topraklarından çekilmesinin Kremlin'e ciddi yansımaları olabileceğini belirterek, "Hata yaptılar. Gerekli sonuçları çıkaracaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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