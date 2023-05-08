Çat Horasan'da vatandaşlarla bir araya geldi

Yoğun bir tempoda seçim çalışmalarını sürdüren Yeniden Refah Partisi Erzurum Milletvekili adayı Sadık Çat, Horasan'da seçmenleri ziyaret etti.

Son haftasına girilen Genel seçimler öncesi Yeniden Refah Partisi Erzurum Milletvekili adayı Sadık Çat, İlçe gezilerine devam ediyor.

Adaylığının açıklanmasının ardından oluşturduğu özel ekiple Köy, Mahalle, Belde, ilçe ve şehir merkezi olmak üzere girilmedik kapı sıkmadık el bırakmayan Yeniden Refah Partisi Erzurum Milletvekili adayı Sadık Çat, beraberinde Milletvekili aday adayı Yunus Emre Büyükkale, İl Başkan yardımcıları Muhsin Yılmaz ve teşkilat mensupları ile birlikte Horasan ilçesine çıkarma yaptı. Horasan İlçe Başkanı Medeni Kılıçer tarafından karşılanan Çat ve berberindekiler, Kırkgözeler köyünde kahvehane toplantısına katıldı ardından Horasan Sanayi sitesindeki esnafı ziyaret etti. Sanayi sitesindeki gezinin ardından ilçe merkezine geçen Milletvekili adayı Sadık Çat, esnaf gezisi de yaparak 14 Mayıs seçimleri için vatandaşlardan destek istedi. Seçim gezisinin ardından kısa bir açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Milletvekili adayı Sadık Çat, "Milli görüş halkımızın kalplerine yazılmış. İnşallah verdikleri destek ile Milli görüş meclise girecek. Ata toprağımız Horasan İlçemizde Kırkgözeler köyünde kahvehane toplantısı ve Horasan Sanayisinde Seçim çalışmalarımıza devam ettik. Bizlere eşlik eden İlçe başkanımız Medeni Kılıçer beye teşekkür ediyorum, Allah kendisinden razı olsun. Bir kere daha net olarak söylüyorum ki Kalplere yazılmış Allah'ın izniyle Horasan Milli Görüş Meclise diyor" dedi. - ERZURUM