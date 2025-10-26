Casusluk soruşturmasında ifade verecek olan Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde

Bugün casusluk soruşturması kapsamında ifade verecek olan Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşam yaptığı çağrıyı dikkate alan yüzlerce CHP'li ise İmamoğlu'na destek için adliyeye akın etti.

7 AY SONRA BİR İLK

İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan "casusluk" soruşturması kapsamında, bugün Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek. 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanan İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden 7 ay sonra ilk kez çıkmış olacak.

YASAĞA RAĞMEN TOPLANDILAR

CHP'li vekiller adliye önünde geceden bu yana nöbet tutarken, çevredeki güvenlik önlemleri de artırıldı. Ekrem İmamoğlu'na destek vermek isteyen CHP'liler yasağa rağmen adliye önünde toplandı.

MERDAN YANARDAĞ'IN ADLİYEYE SEVKİ BEKLENİYOR

Gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın da Emniyet'teki ifade işlemleri gece itibarıyla tamamlandı. Yanardağ'ın da adliyeye sevki bekleniyor.

İMAMOĞLU AİLESİ ADLİYEDE

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, ifade sürecini takip etmek için İstanbul Adliyesi'ne geldi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın da adliyede olduğu görüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de saat 11.08 itibarıyla adliyeye geldi.