Cargill Fabrikası Önünde Gazze İle Dayanışma Eylemi

Gazze ile Dayanışma Platformu ve sivil toplum kuruluşları, Cargill'in Bursa'daki fabrikası önünde eylem yaptı. Cargill'in İsrail'i destekleyen ABD'yi finanse ettiğini öne süren kalabalık grup slogan atarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bursa'da Gazze ile Dayanışma platformu ve sivil toplum kuruluşları(STK), Cargill'in Orhangazi ilçesindeki fabrikasının önünde eylem yaptı. Cargill'in İsrail'i destekleyen ABD'yi finanse ettiğini söyleyen STK'lar, fabrikanın en kısa sürede kapatılması gerektiğini ifade etti.

"Bedel ödetmek için buradayız"

ABD'nin bedel ödeme vaktinin geldiğini belirten Gazze ile Dayanışma Platformu Sözcüsü Rıfat Bakan, "Bu bedeli ödetmek için buradayız" diyerek, "Gazze'de 1 ayı aşkın süredir ABD ve İsrail eliyle bir soykırım yürütülmektedir. Eylemleriyle bir devletten ziyade terör örgütü gibi davranan bu iki devlet bebekleri, çocukları, kadınları, yaşlıların sığındığı hastaneleri ve ambulansları bombalayarak tarihin tanık olduğu en vahşi katliamları tüm dünyanın gözü önünde hiçbir insani değer gözetmeden yapmaktadır. Filistin coğrafyasında uygulanan soykırımın sahadaki faili İsrail olsa da, bu soykırımın en büyük destekçisi ve bir nevi azmettiricisi ABD'dir. Gazze'deki El-Ahli hastanesine yapılan saldırıdan sonra ABD başkanının İsrail'i ziyaret etmesi, burada katil Netanyahu ile kucaklaşması, İsrail'i destekleyen açıklamalarda bulunması ve siyonist olduğunu açıkça beyan etmesi dünyada yeni bir dönemin başladığının ilanıdır. Hastanelere ve ambulanslara yönelik saldırıların ısrarla sürdürülmesi bunun en bariz kanıtıdır" dedi.

"Cargill kapatılmalıdır"

Cargill'in en kısa sürede kapatılmasını söyleyen Bakan, "Bu yeni dönemde saf kötülüğü temsil eder hale gelmiş İsrail ve ABD yönetimi dünyada iyilik ve merhamet adına ne varsa kökünü kurutmak için savaş açmıştır. Bu saf kötülüğe karşı bütün bir yeryüzü coğrafyası mücadele alanıdır. Bugüne kadar dünyanın çeşitli bölgelerine demokrasi ve insan hakları götürüyorum yalanıyla milyonlarca insanı katleden katil ABD'nin işlediği ve halen işlemekte olduğu suçların bedelini ödemesi gerektiği zamandayız. Elimizden geldiğince bedel ödetmek için buradayız. Firma elde ettiği gelirle ABD'yi finanse etmekte, kötülüğün merkezi ABD ise İsrail ile birlikte soykırım suçu işlemektedir. Artık bu kirli çarkın işleyişine son verilmeli Cargill kapatılmalıdır" şeklinde konuştu. - BURSA