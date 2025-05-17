Canlı yayında son anketi açıkladı : CHP'deki artış sönecek

Canlı yayında son anketi açıkladı : CHP'deki artış sönecek
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Canlı yayında son anketi açıkladı : CHP'deki artış sönecek
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GENAR Başkanı İhsan Aktaş, İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yapılan ankette CHP'nin oy oranının %35,6'ya, AK Parti'nin ise %35,8'e yükseldiğini açıkladı ancak CHP'nin bu yükselişi sürdüremeyeceğini belirten Aktaş, oy oranının yeniden %30'lara düşeceği öngörüsünde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesi ve silah bırakma süreci gündemdeki yerini korurken, Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketlerinden GENAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, Haberler.com canlı yayınında Muhammed Fatih İnce'nin sorularını yanıtladı.

KAMUOYUNUN SÜRECE DESTEĞİ ARTIYOR

PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili kamuoyunun tavrını değerlendiren Aktaş, başlangıçta toplumun temkinli bir yaklaşım sergilediğini ancak zamanla sürece olan desteğin ciddi şekilde arttığını belirtti. Aktaş, "Sürecin ilerleyen dönemlerinde bu desteğin %70 ila %80 seviyelerine çıkmasını bekliyoruz" dedi. Ayrıca, DEM Parti tabanının neredeyse tamamının sürece tam destek verdiğini de vurguladı.

CHP'DE ARTIŞ VAR AMA...

Programın sonunda, Muhammed Fatih İnce'nin yönelttiği soru üzerine Aktaş, son seçim anketi sonuçlarını da paylaştı. İmamoğlu'nun tutuklanması öncesinde yapılan araştırmada CHP'nin oy oranının yaklaşık %31,5, Ak Parti'nin ise %34,5 seviyelerinde olduğunu belirten Aktaş, Nisan ayında yapılan yeni çalışmada bu oranların değiştiğini söyledi.

Aktaş'ın verdiği bilgilere göre; İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında CHP'nin düzenlediği mitinglerin etkisiyle partinin oy oranı %35,6'ya yükseldi. Aynı dönemde Ak Parti'nin oy oranı da %35,8'e çıktı. Bu veriler ışığında CHP yönetimine eleştiri getiren Aktaş, "CHP'de bir artış olunca AK Parti tabanında da bir toparlanma oldu. Ancak CHP'nin temel sorunu, elde ettiği bu desteği siyaseten elinde tutamaması. Muhtemelen birkaç ay sonraki çalışmamızda CHP'nin oy oranı yeniden %30'lara dönecek. Çünkü bu kadar meydan okumayı, bu kadar kavgayı üç yıl boyunca sürdürme şansları yok. Bence terörsüz Türkiye sürecinde CHP resmen sınıfta kaldı" dedi.

Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Politika
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