Koray Aydın "99 depreminde yağma olmadı" dedi, sunucu gazete küpürlerini göstermek isteyince zor anlar yaşadı

Katıldığı canlı yayında Gölcük depreminde herhangi bir yağma olayı yaşanmadığını öne süren İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, sunucunun o dönemdeki gazete manşetlerini göstermek istemesi üzerine zor anlar yaşadı. Sunucunun bu teklifini reddeden Aydın, "Yok öyle bir şey, sonra bakarız" dedi.

Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan yağma ve hırsızlık olaylarına değindi.

"TEK BİR GAZETE HABERİ BULAMAZSINIZ"

1999 depreminde buna benzer tek bir olay yaşanmadığını ifade eden Aydın, "1999 depreminde bir tane yağma olayı olmadı, tek bir gazete haberi bulamazsınız" ifadelerini kullandı.

O DÖNEM Kİ HABERLERİ GÖSTERMEK İSTEDİ

Aydın'ın bu iddiasına sunucu Mehmet Akif Ersoy karşı çıktı. O dönemde birçok yağma olayı yaşandığını ifade eden Ersoy, Aydın'a "Gazete haberi var, okuyayım mı?" teklifinde bulundu.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY, SONRA BAKARIZ"

Devamında Ersoy'un telefonunu açıp o dönem yapılan yağma haberlerini okumak istemesi üzerine kısa süreli şaşkınlık yaşayan Aydın, "Yok öyle bir şey, sonra bakarız" diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.