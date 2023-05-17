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Canlı aktarıyoruz! Seçim sonrası sessizliği bürünen İYİ Parti cephesinden açıklama yapılıyor

Politika Haberleri

Pazar günü yapılan seçimler sonrası Meral Akşener başta olmak üzere sessizliğe gömülen İYİ Parti cephesinden Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu kameralar karşısına geçip açıklama yapıyor. Detaylar haberimizde...

Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı.

İYİ PARTİ'DEN 3 GÜN SONRA İLK AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu 2. tur çalışmalarına hızla başlarken Millet İttifakı ortaklarından art arda destek paylaşımları geldi. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 gündür sessiz kalması dikkat çekmişti. İYİ Parti cephesinden Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu kameralar karşısına geçerekbir açıklama yaptı. Zorlu, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı yoktur." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Meral Akşener İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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