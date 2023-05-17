Canlı aktarıyoruz! Seçim sonrası sessizliği bürünen İYİ Parti cephesinden açıklama yapılıyor

Pazar günü yapılan seçimler sonrası Meral Akşener başta olmak üzere sessizliğe gömülen İYİ Parti cephesinden Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu kameralar karşısına geçip açıklama yapıyor. Detaylar haberimizde...