Çankaya, Kadıköy ve Konak Belediyeleri Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

Çankaya Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve Konak Belediyesi ile sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda ve olası afet durumlarında ortak hareket ederek iş birliği sağlanması amacıyla 'Kardeş Şehir Protokolü' imzaladı.

Çankaya Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve Konak Belediyesi ile sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda ve olası afet durumlarında ortak hareket ederek iş birliği sağlanması amacıyla "Kardeş Şehir Protokolü" imzaladı.

Kadıköy Belediyesi'nde dün gerçekleştirilen imza törenine; CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ile Eren Erdem, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, Kadıköy, Konak ve Çankaya Belediyeleri olarak, Afet İşbirliği Protokolü imzaladık. Afetler karşı, önceden planlama yaparak ve ekiplerimizi oluşturarak işbirliği içinde olacağız. Şerdil Dara Odabaşı ve Abdül Batur Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çankaya, Kadıköy ve Konak Belediye Başkanları sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda ve olası afet durumlarında ortak hareket ederek iş birliği sağlamak amacını taşıyan "Kardeş Şehir Protokolü"nü imzaladı.