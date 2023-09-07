Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bir dönem daha devam etmek istiyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin "Bir dönem daha devam etmek istiyorum eğer partimiz, ilgili kurullarımız ve genel başkanımız uygun görürse. CHP'de buna MYK ve PM karar verir. Hem parti disiplini hem de nezaket kurallarını aşan bir durumda olmayız" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, dün akşam Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu ana haber bültenine katılarak soruları yanıtladı.

"SAYIN AKŞENER'İN KARARINA SAYGI DUYULMALI"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in her ilde aday çıkartacaklarına ilişkin açıklamasına saygı duyulması gerektiğini belirten Taşdelen, "Bizim bu aşamada karara saygı duymaktan başka yapacağımız bir şey yok. Yerel seçime giderken her parti kendi çalışmasını yapacak, anketler yapacak, CHP-İYİ Parti ittifak ile girerlerse nereler kazanacak, bence bunlara bakılacaktır diye düşünüyorum" dedi.

"BİZ BU ÜLKEYE UMUT VERMEK İSTİYORUZ"

Taşdelen, şöyle devam etti:

"14 Mayıs, 28 Mayıs seçimlerini kaybettik. Önümüzde yerel seçimler var. Bu ülkeye umut vermek istiyoruz. Demokrasiye, çoğulcu parlamenter sisteme oy vermiş olan yüzde 48'e layık olmak durumundayız. Akıl neyi gerektiriyorsa onu yapmak gerektiğine inanıyorum. Süreç uzun. Elbette her siyasi parti saygındır. Bir de seçmenin talebi var. Yerel seçimlerde dinamik çok farklı."

"YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU İYİ PARTİ SEÇMENLERİ DE DEĞERLENDİRECEKTİR"

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olarak başarılı oldukları için Cumhurbaşkanlığı sürecinde isimlerinin geçtiğinin altını çizen Taşdelen, "Onların cumhurbaşkanlığında o süreçte isimlerinin geçmesi başarılı belediye başkanlıklarının bir sonucu. Belediye başkanı olarak gerçekten başarılılar. Bir 5 yıl daha görevde kalmasıyla ilgili olarak İYİ Parti seçmenlerinin bunu değerlendireceği kanaatindeyim" diye konuştu.

"CHP AVUKAT BÜROLARINDA, OTEL LOBİLERİNDE KURULMADI"

Taşdelen, adının CHP Genel Başkanı yerine geçtiği şeklindeki haberlere tepki gösterdi. Taşdelen,

"Veliaht kelimesini kullanan bazı haberler oldu. CHP'de veliaht olmaz. CHP öyle avukat bürolarında, otel lobilerinde kurulmuş bir parti değil. Her bir delegesinin özgür iradesiyle karar verdiği, hiçbir dayatmanın kabul edilmediği bir partidir. Bunu şiddetle reddederim. Bizim kültürümüzde her bir CHP'li özgür, iradeli, onurlu insanlardır."

"BİR DÖNEM DAHA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Taşdelen, yaklaşan yerel seçimler öncesi hedefinin sorulması üzerine de şu açıklamayı yaptı:

"9,5 yıldır belediye başkanıyım hiç siyasi polemiklere girmedim. Sevgili Çankayalılar bana belediye başkanlığı görevini tevdi etti. Bir dönem daha devam etmek istiyorum eğer partimiz, ilgili kurullarımız ve genel başkanımız uygun görürse. CHP'de buna MYK ve PM karar verir. Hem parti disiplini hem de nezaket kurallarını aşan bir durumda olmayız."