Canik Belediyesi 'Özgür Kudüs Özgür Aksa' Programı Düzenliyor

Canik Belediyesi, Ayasofya Cami Başimam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın katılımıyla 'Özgür Kudüs Özgür Aksa' programı düzenliyor.

Canik Belediyesi, toplumlarda farkındalık oluşturan, manevi yüklü programlar düzenlemeye devam ediyor. Canik Belediyesi, ilçede gerçekleştireceği 'Ayasofya'dan Mescid-i Aksa'ya Özgür Kudüs Özgür Aksa' programıyla, İsrail'in Filistin'e yönelik sivil vatandaşları hedef alan saldırıları başta olmak ve Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik işgal girişimini kınayacak. Ayasofya Cami Başimam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın ve Filistinli aktivist Naım Zalldum Eyyubi'nin katımıyla düzenlenecek olan programda, Kuran-ı Kerim tilaveti eşliğinde Filistin ve Filistin halkı için dualar edilecek. Çekilişle Kudüs ziyaretinin de hediye edileceği 'Ayasofya'dan Mescid-i Aksa'ya Özgür Kudüs Özgür Aksa' programı, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Başkan Sandıkçı'dan çağrı

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını ve Filistin'e yönelik işgal girişimini şiddetle kınayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tüm insanlığa İsrail'in sivil vatandaşları hedef alan saldırılarına karşı birlik olunması konusunda çağrıda bulundu. Başkan İbrahim Sandıkçı, " İsrail, Filistin'de çocuk, yaşlı, kadın ve genç demeden öldürüyor. Geçtiğimiz günlerde bir savaş suçu işleyerek Filistin'de hastaneyi bombalayan İsrail, yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikası ile birlikte soykırım yaptığını tüm dünyaya açıkça ilan etmiştir. Dünya, Filistin'de yaşanan insanlık dramına sessizliğini karşı ne zamana kadar koruyacak ve görmezden gelecek? İlçemizde gerçekleştireceğimiz programda İsrail'in zulmüne dur demek ve mazlumların sesi olmak için bir araya geleceğiz. İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılarda hayatına kaybeden Filistinli kardeşlerimizi Allah'tan rahmet diliyor, doğrudan sivilleri hedef alan ve uluslararası hukuka aykırı saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi. - SAMSUN