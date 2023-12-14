Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinleyerek yeni eser ve hizmetleri ilçeye kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, uzun yıllar vatandaşlara hizmet edecek eserleri ilçeye kazandırmak için çalışmaları sürdürüyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, uzun yıllar vatandaşlar hizmet edecek eserleri ilçeye kazandırmak için çalışmaları aralıksız sürdüklerini söyledi.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların taleplerini ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Vatandaşları evlerinde, iş yerlerinde ve mahallelerinde ziyaret ederek talep ve önerilerini dinleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Yeni eser ve hizmetleri vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

İlçede çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğüne işaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizin her köşesinde plan dahilinde çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Çalışmalarımızı sahada hummalı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Geleceğini daima göz önünde bulunduruyor, uzun yıllar vatandaşlarımıza hizmet edecek eserleri ilçemize kazandırıyoruz" dedi. - SAMSUN