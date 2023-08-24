İlçede devam eden çalışmaları yerinde takip eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçemize yeni eser ve hizmetleri kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

İlçedeki çalışmaları yerinde inceleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak Canik'e yeni eser ve hizmetleri kazandırmaya devam ettiklerini belirtti. İlçede üstyapı ve altyapı çalışmalarıyla birlikte, yeni sosyal donatı alanlarının yapım çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirten Sandıkçı, "Çalışma azmimizi ve tempomuzu hiçbir zaman düşürmüyor, çalışmalarımızı mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyoruz. İlçemize yeni eser ve hizmetleri kazandırmaya devam ediyoruz. Program dahilinde üstyapı ve altyapı çalışmalarımıza titizlikle devam ederken, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçireceği, çocuklarımızın dilediği gibi oynayacağı yeni parklarımızın yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Yeni sosyal donatı alanlarımızla, güveli ve konforlu yollarımızla ilçemizin çehresini değiştirmeye, her köşesini güzelleştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN