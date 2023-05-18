Canan Kaftancıoğlu: Öcalan terör örgütü kurucusudur, Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu, "Öcalan'ı serbest bırakacaklar' diye kara propaganda yaptılar. Kesinleşmiş bir cezası var mıdır, vardır. Şu an cezasını çekiyor mudur? Çekiyordur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur, yapmaz da." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırken, partilerin ve liderlerin de 28 Mayıs için hazırlıkları sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bu sabah katıldığı canlı yayında hem seçimi değerlendirdi hem de 2. tur için önemli mesajlar verdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN SERBEST BIRAKMA YETKİSİ DE YOK NİYETİ DE"

Sunucunun "Kılıçdaroğlu seçildiğinde terör örgütü elebaşı Öcalan serbest kalacak gibi bir söylem var, karşınıza bunu mu çıkarıyorlar?" sorusuna yanıt veren Kaftancıoğlu şunları söyledi: "'Öcalan'ı serbest bırakacaklar' diye kara propaganda yaptılar. Bunun gerçekliği yoktur. Osman Öcalan'ı televizyona çıkaran kimdi? Abdullah Öcalan terör örgütünün kurucusudur. Kesinleşmiş bir cezası var mıdır, vardır. Şu an cezasını çekiyor mudur? Çekiyordur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur, niyeti de yoktur. Yapmaz da. Osman Öcalan'ı televizyona çıkaran kimdi? Onların iktidarda kalabilmek için yaptıklarını, biz kazanmak için yapmayacağız."

"KEMAL BEY KAZANACAK"

2. turla ilgili de konuşan Kaftancıoğlu, "Kemal Bey kazanacak ve kazanmak zorunda da. 28 Mayıs'taki seçimler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve yokluk seçimi olacak. Bizim vatandaşımıza ulaşacak örgütümüz, sınırlı medya kuruluşumuz var. Kurban Bayramı'nda 15 bin lira vereceğimiz bizim ona ulaştırmamamız için medya organları var." dedi.