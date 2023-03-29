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Canan Kaftancıoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin iddialı sözler: Kesin bilgi, yayabilirsiniz

Politika Haberleri

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kritik seçime ilişkin iddialı bir açıklamada bulundu. "İddialı söz söylemeyi sevmem ancak iddialı işler yapmaktan da çekinmem" diyen Kaftancıoğlu, "Seçim 1. turda bitebilir ve göreceksiniz bitecek. Kim ne söylerse söylesin sonuç değişmeyecek. İnanıyoruz, sadece çalışalım yeter. Kesin bilgi yayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'taki seçimlere günler kala siyasi parti liderleri ve yetkililerinden art arda dikkat çeken açıklamalar geliyor. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

"İDDİALI İŞLER YAPMAKTAN ÇEKİNMEM"

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin iddialı bir çıkışa imza atan Kaftancıoğlu, "İddialı söz söylemeyi sevmem ancak iddialı işler yapmaktan da çekinmem" dedi.

"GÖRECEKSİNİZ, SEÇİM 1. TURDA BİTECEK"

Kaftancıoğlu paylaşımının devamında seçime dair görüşünü şu ifadelerle belirtti: "Bu bakışla, iddiadan ziyade gerçekçi bir tespit yapmak isterim. Seçim 1. turda bitebilir ve göreceksiniz bitecek. İktidardaki kötülük ne yaparsa yapsın bu sonucu değiştiremez, değiştiremeyecek. Çünkü halkın çoğunluğu bunu istiyor ve kim ne söylerse söylesin sonuç değişmeyecek. İnanıyoruz, sadece çalışalım yeter. Kesin bilgi yayabilirsiniz:)"

İşte Kaftancıoğlu'nun o paylaşımı;

Canan Kaftancıoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin iddialı sözler

Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonuçları
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Yorumlar (12)

N. Harp:

secim birinci tur da biter de senin lehne mi biter, bak orasini bilmem ...

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x girilmez:

işiniz gücünüz Algı yapmak maşallah trol ordunuz bayağı geniş

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Hikmet Cakir:

bencede 1 turda bitmeli bu secimin kazanani terör örgütleri ile isbirligi yapan veya disardan yapilan yardimlarla erdogan gitsin diyen batili gücler degil gecmisine bagli ay yildizli bayragi ve sancagi ile vatanini seven yüce türk milleti kazanmali

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