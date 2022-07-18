Canan Kaftancıoğlu'ndan koruma tahsisini kaldıran İçişleri Bakanlığı'na tepki: Papatya falına çevirdiniz

İçişleri Bakanlığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen polis korumasını geri çekti. Bakanlığın kararına tepki gösteren Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

"İŞİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPANLARA SONSUZ TEŞEKKÜR"

"İçişleri Bakanlığı; papatya falına çevirdiği koruma tahsisini kaldırmış yine. Baştan söyleyeyim tahsis etseniz de kabul etmeyeceğim artık. Yoğun çalışma tempoma rağmen bir gün bile sızlanmadan işini en iyi şekilde yapanlara sonsuz teşekkür! Söz, 3600 Ek Gösterge hakkınız.

"HESABI ÖNCE SANDIKTA SONRA HUKUK KARŞISINDA SORACAĞIZ"

Devlet akıl, ahlak ve adaletle yönetilir. Çok az kaldı. Devleti babalarının çiftliği gibi gören, görmekle kalmayıp o şekilde yönetenlerden, önce sandıkta sonra hukuk karşısında öyle bir hesap soracağız ki göreceksiniz tüm dünyaya örnek olacak"