Kaftancıoğlu, kendisini başörtülü gösteren fotoğrafa böyle tepki gösterdi: Kadınların inançlarından ellerinizi çekinceye kadar mücadeleye devam

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, fotomontajla kendisini başörtülü gösteren fotoğrafın yeniden dolaşıma sokulmasına tepki gösterdi. 2019 seçimleri öncesinde Twitter'dan yaptığı paylaşımı alıntılayan Kaftancıoğlu, "Biz kadınların başörtüsü, kılığı kıyafeti ve inançlarından kirli zihinlerinizi ve ellerinizi çekinceye kadar mücadeleye devam" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun fotomontajla başörtüsü eklendiği fotoğrafı 2019 seçimleri öncesinde tartışmalara neden olmuştu. Söz konusu fotoğraf bir kez daha sosyal medyada paylaşıldı.

"MÜCADELEYE DEVAM"

Kaftancıoğlu, 2019 yılında yaptığı paylaşımı alıntılayarak duruma sert tepki gösterdi. Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu günlerde bu photoshop görseli yeniden dolaşıma sokanlara 2019 seçimleri öncesi verdiğim yanıtı hatırlatalım yine… Biz kadınların başörtüsü, kılığı kıyafeti ve inançlarından kirli zihinlerinizi ve ellerinizi çekinceye kadar mücadeleye devam…"

"SİYASİ RANT UĞRUNA HİÇBİR KADINI AŞAĞILAMAYA HAKKINIZ YOK"

Kaftancıoğlu, 2019 yılında yaptığı paylaşımda ise şunları söylemişti: "Fotomontajla şahsımı başörtülü yaparak beni aşağılayacaklarını sananlar başörtülü kadınları aşağılıyorlar aslında. Ve siyasi rant uğruna hiçbir kadını aşağılamaya hakkınız yok. Kadınların özgür iradesiyle karar verecekleri her şekle, her renge saygı duymak zorundasınız. Yakışmış:)"