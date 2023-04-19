Canan Kaftancıoğlu: CHP seçim bürosuna 3 el ateş edildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin Ataşehir Örnek mahallesindeki temsilciğine ateş açıldığını duyurdu. Bürodan fotoğraflar paylaşan Kaftancıoğlu "Temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır." dedi.

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınlarında havaya ateş açılmasının ardından dikkat çeken bir olay daha meydana geldi.

"BİZ KORKMAYIZ"

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Ataşehir Örnek Mahallesindeki temsilciliklerine kuru sıkı silah ile 3 el ateş edildiğini öne sürdü. Kaftancıoğlu paylaşımında "Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var!" ifadelerini kullandı.

BAYRAKLARI SÖKÜP ATMIŞLAR

Kaftancıoğlu'nun paylaştığı fotoğraflarda CHP bayraklarının söküldüğü ve yere atıldığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının olduğu afişin üzerine yazılar yazıldığı görüldü.