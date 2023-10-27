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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde rütbe terfi töreni düzenlendi

Yenice Kaymakamlığında düzenlenen törende, Komiserlik rütbesine terfi eden Murat Korkmaz'ın yeni rütbeleri Yenice Kaymakamı Musa Göktaş tarafından takıldı. Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, İlçe Emniyet Amiri Emrah Üresin ve Emniyet Personellerine çalışmalarında kolaylık diledi.