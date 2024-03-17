Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü için kutsal emanetler Bilecik'e getirildi

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmek üzere Gelibolu Yarımadası'nda 253 bin şehidin bunduğu bölgeden alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler, Bursa'dan sonra Bilecik'e getirildi.

Bilecikli atletlere teslim edilen kutsal emanetler, atletler tarafından Bilecik Valiliği binası önüne getirildi. Burada Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kutsal emanetleri öperek almasının ardından Eskişehirli atletlere teslim etti. Her ilin atletlerince taşınacak olan kutsal emanetler, 18 Mart günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek. - BİLECİK