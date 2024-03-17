Üye Girişi
Haberler

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü için kutsal emanetler Bilecik'e getirildi

Güncelleme:

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler, Bilecik'e getirildi. Bilecikli atletler tarafından Bilecik Valiliği binası önüne taşınan emanetler, Eskişehirli atletlere teslim edildi. Emanetler, her ilin atletleri tarafından taşınarak 18 Mart'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmek üzere Gelibolu Yarımadası'nda 253 bin şehidin bunduğu bölgeden alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler, Bursa'dan sonra Bilecik'e getirildi.

Bilecikli atletlere teslim edilen kutsal emanetler, atletler tarafından Bilecik Valiliği binası önüne getirildi. Burada Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kutsal emanetleri öperek almasının ardından Eskişehirli atletlere teslim etti. Her ilin atletlerince taşınacak olan kutsal emanetler, 18 Mart günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Gelibolu Yarımadası Çanakkale Bilecik Bursa Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title