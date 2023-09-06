Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yapılan operasyonda 51 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı. Operasyonda Afganistan uyruklu olan göçmenler jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürülecek.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 51 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Behram köyündeki İnşaatlar mevkii ile Korubaşı Yeşil Liman bölgesinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 taksideki 18'i erkek, 14'ü kadın, 19'u da çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Olaya ilişkin göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürülecek.