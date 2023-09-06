Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yapılan operasyonda 51 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı. Operasyonda Afganistan uyruklu olan göçmenler jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürülecek.