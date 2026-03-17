Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Sancaktepe Belediye Başkan Vekili İlknur Ünlü'nün camide mikrofonla konuşma yapması ve görüntüleri paylaşması tartışmalara yol açarken, ibadethanelerde siyaset yapılması konusu yeniden gündeme geldi.
Siyasetin ibadethanelerden uzak tutulması gerektiği yönündeki tartışmalar yeniden gündeme geldi. Daha önce sık sık iktidarı bu konuda eleştiren muhalefet cephesinde, bu kez benzer bir durum yaşandı.
ELİNE MİKROFONU ALIP KONUŞMA YAPTI
Sancaktepe Belediye Başkan Vekili İlknur Ünlü'nün bir camide gerçekleştirdiği ziyaret sırasında mikrofon alarak konuşma yapması kamuoyunda tartışma yarattı.
"ALPER YEĞİN'İN SELAMLARINI İLETTİK"
Ünlü'nün, camide kadınlara hitap ettiği anları sosyal medya hesabından "Kadınlarımızla bir araya gelip Belediye Başkanımız Alper Yeğin'in selamlarını ilettik" notuyla paylaşması dikkat çekti.
"BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU"
Söz konusu görüntüler için "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" yorumları yapılırken, muhalefetin geçmişte benzer durumlar üzerinden yönelttiği eleştiriler yeniden hatırlatıldı. Yaşanan gelişme, ibadethanelerde siyaset yapılmaması gerektiği yönündeki hassasiyetin tüm siyasi aktörler için geçerli olup olmadığı sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.